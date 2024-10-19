Φωτιά στο ακρωτήριο Πράσο στη Σάμο

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο ακρωτήριο Πράσο στη Σάμο.

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και εθελοντές, ενώ επιχείρησε 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο ακρωτήριο Πράσο στο νησί της #Σάμος.

Επιχειρούν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και Εθελοντές, ενώ επιχείρησε 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 19, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.