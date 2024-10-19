Λογαριασμός
Φωτιά στο ακρωτήριο Πράσο στη Σάμο

Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και εθελοντές, ενώ επιχείρησε 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο ακρωτήριο Πράσο στη Σάμο

Στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και εθελοντές, ενώ επιχείρησε 1 ελικόπτερο.

