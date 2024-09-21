Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα

UPDATE: 21:05
Φωτιά τώρα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλαμίνα στην περιοχή Μεγάλο Ντοροτό.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σαλαμίνα Φωτιά Τώρα
