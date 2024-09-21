Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Σαλαμίνα στην περιοχή Μεγάλο Ντοροτό.

Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλο Ντοροτό στη Σαλαμίνα. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2024

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Μεγάλο Ντοροτό στη Σαλαμίνα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2024

Πηγή: skai.gr

