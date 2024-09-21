Ανακοίνωση για τα ποντίκια που εντοπίστηκαν στην Πλατεία Συντάγματος εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που εφερε στην επιφάνεια το θέμα:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την παρουσία τρωκτικών στην πλατεία Συντάγματος, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σύμφωνα με το Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, τις τελευταίες 10 ημέρες, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

13-09-2024: Μυοκτονία με τοποθέτηση δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς στα κλειστά καφέ.

16-09-2024: Μυοκτονία με τοποθέτηση δολωμάτων στα φρεάτια περιμετρικά της πλατείας.

19-09-2024: Εντοπισμός και σφράγιση πιθανών εισόδων φωλεών τρωκτικών εντός των παρτεριών, με ταυτόχρονη τοποθέτηση δολωμάτων.

20-09-2024: Έλεγχος και επαναδόλωση στους δολωματικούς σταθμούς στα κλειστά καφέ.

Η πλατεία Συντάγματος παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, εφαρμόζοντας εγκαίρως όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την καταπολέμηση των τρωκτικών στον αστικό ιστό.

Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε επιφυλακή με διαρκείς παρεμβάσεις, συνεχίζοντας αδιάκοπα τις προσπάθειες για την προστασία της δημόσιας υγείας σε κάθε σημείο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.