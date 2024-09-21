Λογαριασμός
Δήμος Αθηναίων: Διαρκείς παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των τρωκτικών στην πλατεία Συντάγματος

Μετά το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που έβγαλε το θέμα στην επιφάνεια

Ποντίκια στο Σύνταγμα

Ανακοίνωση για τα ποντίκια που εντοπίστηκαν στην Πλατεία Συντάγματος εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που εφερε στην επιφάνεια το θέμα: 

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων: 

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την παρουσία τρωκτικών στην πλατεία Συντάγματος, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σύμφωνα με το Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, τις τελευταίες 10 ημέρες, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

13-09-2024: Μυοκτονία με τοποθέτηση δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς στα κλειστά καφέ.

16-09-2024: Μυοκτονία με τοποθέτηση δολωμάτων στα φρεάτια περιμετρικά της πλατείας.

19-09-2024: Εντοπισμός και σφράγιση πιθανών εισόδων φωλεών τρωκτικών εντός των παρτεριών, με ταυτόχρονη τοποθέτηση δολωμάτων.

20-09-2024: Έλεγχος και επαναδόλωση στους δολωματικούς σταθμούς στα κλειστά καφέ.

Η πλατεία Συντάγματος παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, εφαρμόζοντας εγκαίρως όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την καταπολέμηση των τρωκτικών στον αστικό ιστό.

Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε επιφυλακή με διαρκείς παρεμβάσεις, συνεχίζοντας αδιάκοπα τις προσπάθειες για την προστασία της δημόσιας υγείας σε κάθε σημείο της πόλης.

