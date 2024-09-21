Ανακοίνωση για τα ποντίκια που εντοπίστηκαν στην Πλατεία Συντάγματος εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων.
Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ που εφερε στην επιφάνεια το θέμα:
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων:
Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την παρουσία τρωκτικών στην πλατεία Συντάγματος, ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη προβεί σε σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σύμφωνα με το Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, τις τελευταίες 10 ημέρες, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:
13-09-2024: Μυοκτονία με τοποθέτηση δολωμάτων σε δολωματικούς σταθμούς στα κλειστά καφέ.
16-09-2024: Μυοκτονία με τοποθέτηση δολωμάτων στα φρεάτια περιμετρικά της πλατείας.
19-09-2024: Εντοπισμός και σφράγιση πιθανών εισόδων φωλεών τρωκτικών εντός των παρτεριών, με ταυτόχρονη τοποθέτηση δολωμάτων.
20-09-2024: Έλεγχος και επαναδόλωση στους δολωματικούς σταθμούς στα κλειστά καφέ.
Η πλατεία Συντάγματος παρακολουθείται συνεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, εφαρμόζοντας εγκαίρως όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την καταπολέμηση των τρωκτικών στον αστικό ιστό.
Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε επιφυλακή με διαρκείς παρεμβάσεις, συνεχίζοντας αδιάκοπα τις προσπάθειες για την προστασία της δημόσιας υγείας σε κάθε σημείο της πόλης.
