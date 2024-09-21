Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός και βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Παπαστεφανάκης.

Το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του:

«Με θλίψη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ και ιστορικό στέλεχος, Μανώλη Παπαστεφανάκη, που έφυγε από τη ζωή.

Άσκησε με αφοσίωση, εντιμότητα και εργατικότητα τα κοινοβουλευτικά και υπουργικά του καθήκοντα διατελώντας βουλευτής Ηρακλείου τις περιόδους 1981-1990 και1993-1996, καθώς και υπουργός Εσωτερικών και ΠΕΧΩΔΕ.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Συλλυπητήρια και από τον περιφερειάρχη Κρήτης

Στην συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, ο περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αναφέρθηκε στην προσφορά του εκλιπόντος εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του.

Συγκεκριμένα στην δήλωση του ο κ. Αρναουτάκης σημειώνει: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον συντοπίτη μας, Μανώλη Παπαστεφανάκη, ο οποίος υπηρέτησε τα δημόσια πράγματα, ως Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και ως Υπουργός των Κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου. Με ισχυρή πίστη στις απόψεις του, προσέφερε στη δημόσια ζωή του τόπου και συνέδεσε τη ζωή του με την πορεία της Δημοκρατικής Παράταξης. Παραλληλα πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις κρισιμότερες στιγμές της πολιτικής ζωής του τόπου, από το 1981 και μετά. Για την απώλεια του, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

