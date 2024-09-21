Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησε στο σχηματισμό δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος 54χρονου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 71χρονου, για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών που προήλθαν από αλλοδαπές Αρχές, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, εντοπίστηκαν στην Ελλάδα δυο διαδικτυακοί χρήστες, οι οποίοι κάνοντας χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση σε διαδικτυακή εφαρμογή και έλαβαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τα παραπάνω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής των εμπλεκόμενων ατόμων.

Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, στα σπίτια των κατηγορουμένων όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα sim και εξωτερικός σκληρός δίσκος.

Μάλιστα, από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα κατασχεμένα ψηφιακά πειστήρια στην οικία του 54χρονου βρέθηκαν σε αυτά αρχεία (φωτογραφίες) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων εφηβικής ηλικίας, λόγος για τον οποίο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Από την ΕΛΑΣ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones): CYBERΚΙD

