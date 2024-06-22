Για ανακρίβειες που κυκλοφορούν σχετικά με το περιεχόμενο του περιβόητου μηνύματος και του «επεισοδίου» που προκλήθηκε έξω από το σπίτι της συζύγου του, αλλά και για «ανθρωποφαγία» στο βάρος του ίδιου, αλλά και της συζύγου και των τριών των παιδιών κάνει λόγο σε ανακοίνωση που εξέδωσε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας .

Ο κ. Ο Λύτρας αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι η σύζυγος της Σοφίας Πολυζωγοπούλου , η οποία έπεσε θυμά άγριου ξυλοδαρμού από τον ίδιο, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις οφειλές του.

Αναφερόμενος στο επεισόδιο έξω από το σπίτι της συζύγου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την άρση των περιοριστικών μέτρων και τελικά την εκ νέου σύλληψη και προφυλάκισή του, ο κ. Ο Λύτρας υποστηρίζει ότι ουδέποτε η κυρία Πολυζωγοπούλου αρνήθηκε να του παραδώσει ρουχισμό και χρήματα, καθώς ο ίδιος δεν ζήτησε κάτι τέτοιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόστολου Λύτρα μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού :

«Όλες αυτές τις ημέρες μετά την πράξη που τέλεσα και έχω ήδη ομολογήσει και ζητήσει συγγνωμη τόσο από τη σύζυγο μου όσο και από τα παιδιά μου, υπαρχει μια τεράστια ανθρωποφαγία όχι μόνο προς εμένα αλλά προς τη σύζυγό μου που είναι θυμάμαι αυτής της υπόθεσης και κατ. επέκταση στα 3 μου παιδιά. Έχουν ακουστεί τεράστια ψέματα και ανακρίβειες. Θέλω να διευκρινήσω ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η σύζυγος μου για τις οφειλές μου που δημιουργήθηκαν πολύ πριν την γνωρίσω.

Ουδέποτε η σύζυγος μου αρνήθηκε να μου παραδώσει τα προσωπικά μου αντικείμενα ή ότιδηποτε μου ανήκει γιατί ποτέ δεν ζητήθηκε έστω τηλεφωνικά - άλλωστε όλα τα οικονομικά ζητήματα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ μας ήδη κατά το διάστημα που η σχέση μας περνούσε κρίση. Τέλος θέλω να ζητήσω και πάλι συγγνωμη για την πράξη που τέλεσα σε μια γυναίκα που στάθηκε αξία σύζυγος σε μένα, αξία μάνα για το κοριτσάκι μας, δεύτερη μάνα για τα παιδιά μου, τα οποία ούτε πριν την πράξη μου ούτε τώρα ξεχωρίζει, από το δικό μου. παιδί μας και εργάστηκε σκληρά όλα τα χρόνια της κοινής μας ζωής».

