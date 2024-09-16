Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στα Μαριτσά Ρόδου, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
Σύμφωνα με τη Δημοκρατική (κεντρική φωτογραφία), η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή «Κουμούλι».
Πριν λίγο εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες 112 για ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 16, 2024
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαριτσά #Ρόδου
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, 3 Α/Φ, 3 Ε/Π και εθελοντές.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαρίτσα #Ρόδος.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2024
Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα. 3 Α/Φ, 3 Ε/Π και εθελοντές.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.