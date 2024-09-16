Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δασική πυρκαγιά στη Ρόδο – 112 στους κατοίκους στα Μαριτσά για ετοιμότητα (Βίντεο, φωτογραφίες)

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

ροδος φωτια

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στα Μαριτσά Ρόδου, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. 

Ροδος

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική (κεντρική φωτογραφία), η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή «Κουμούλι». 

Ρόδος

Πριν λίγο εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες 112 για ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, 3 Α/Φ, 3 Ε/Π και εθελοντές.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Ρόδος 112
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark