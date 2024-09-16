Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε αγροτοδασική έκταση στα Μαριτσά Ρόδου, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική (κεντρική φωτογραφία), η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή «Κουμούλι».

Πριν λίγο εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες 112 για ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 60 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, 3 Α/Φ, 3 Ε/Π και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Μαρίτσα #Ρόδος.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

