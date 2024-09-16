Διαμαρτυρία αστυνομικών της ΠΟΑΣΥ έξω από τα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς

Με κεντρικό σύνθημα «Ως Εδώ» οι αστυνομικοί πραγματοποιούν το πρωί της Δευτέρας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς.
Όπως λένε η οικονομική ενίσχυση των 44 λεπτών ανά άτομο για το νυχτερινό ωράριο είναι «πενιχρή», «αστεία».
Μάλιστα, υπάρχουν αρκετά εργασιακά ζητήματα για τα οποία ζητούν λύσεις. Πολλοί από όσους ζουν στην Αττική, λένε χαρακτηριστικά πως πρέπει να ζουν στα αυτοκίνητά τους ενώ ένα ακόμα αίτημά τους είναι να αναθεωρηθεί η επικινδυνότητα του επαγγέλματος.
Για τους παραπάνω λόγους, έχουν ζητήσει να μιλήσουν με την οικονομική επιτροπή της κυβέρνησης για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους, ενώ αναμένεται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.