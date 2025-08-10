Εστία φωτιάς έχει ξεσπάσει πριν από λίγη ώρα, το απόγευμα της Κυριακής, στη συνοικία της Τούμπας, στη Λάρισα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και καίει ξερά χόρτα και υπολείμματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δυο οχήματα και τέσσερις συνολικά άντρες.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή αυτοκίνητα και αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο.

