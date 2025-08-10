Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά στη Λάρισα

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε συνοικία της Τούμπας, στη Λάρισα- Καίει ξερά χόρτα και υπολείμματα χωρίς να απειλεί κατοικίες η αυτοκίνητα

https://www.larissanet.gr/2025/08/10/larisa-kinitopoiisi-gia-fotia-se-xera-chorta-stin-toumpa12/#goog_rewarded

Εστία φωτιάς έχει ξεσπάσει πριν από λίγη ώρα, το απόγευμα της Κυριακής, στη συνοικία της Τούμπας, στη Λάρισα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και καίει ξερά χόρτα και υπολείμματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δυο οχήματα και τέσσερις συνολικά άντρες.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες ή αυτοκίνητα και αναμένεται να τεθεί υπό έλεγχο.

Πηγή: LARISSANET

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Λάρισα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark