Aναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πρέβεζα

Αναζωπύρωση σημειώθηκε στη φωτιά που ξέσπασε χθες στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή Κάτω Ρευματιά.

Το 112 έστειλε, στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, μήνυμα για να απομακρυνθούν προς τη Ρευματιά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Εν συνεχεία με δεύτερο μήνυμά του, κάλεσε όσους πολίτες βρίσκονται στην Παραλία Καστροσυκιάς, όπου και ξέσπασε νέο πύρινο μέτωπο, να απομακρυνθούν μέσω Εθνικής Οδού προς την Ηγουμενίτσα.

Παράλληλα, τρίτη φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in #Kato_Revmatia of the regional unit of #Preveza



‼️ If you are in #Kato_Revmatia move away to #Revmatia



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Πηγή: skai.gr

