Aναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πρέβεζα- Μηνύματα του 112 για απομάκρυνση πολιτών

Aναζωπύρωση φωτιάς στην Κάτω Ρευματιά Πρέβεζας- Το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Ρευματιά και να τηρούν τις οδηγίες των αρχών

UPDATE: 18:42
Aναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πρέβεζα

Αναζωπύρωση σημειώθηκε στη φωτιά που ξέσπασε χθες στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα στην περιοχή  Κάτω Ρευματιά.

Το 112 έστειλε, στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή, μήνυμα για να απομακρυνθούν προς τη Ρευματιά και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Εν συνεχεία με δεύτερο μήνυμά του, κάλεσε όσους πολίτες βρίσκονται στην Παραλία Καστροσυκιάς, όπου και ξέσπασε νέο πύρινο μέτωπο, να απομακρυνθούν μέσω Εθνικής Οδού προς την Ηγουμενίτσα.

Παράλληλα, τρίτη φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in #Kato_Revmatia of the regional unit of #Preveza

‼️ If you are in #Kato_Revmatia move away to #Revmatia

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V @pyrosvestiki@hellenicpolice

