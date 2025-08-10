Σύσκεψη κορυφής συγκαλείται αύριο το πρωί στο δημαρχείο Λαυρεωτικής, με επικεφαλής τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο.

Στη σύσκεψη θα λάβουν μέρος ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων, προκειμένου να τεθούν επί τάπητος τα ζητήματα που προέκυψαν έπειτα από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή.

Στόχος της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της ζημιάς και των συνεπειών από τα τελευταία καταστροφικά συμβάντα, ο συντονισμός των δράσεων αποκατάστασης και η διαμόρφωση του πλαισίου για την αποζημίωση των πληγέντων κατοίκων και επιχειρήσεων.

Άμεση κινητοποίηση με τεχνολογικά εργαλεία

Ήδη από το πρωί της σημερινής ημέρας, έχουν ξεκινήσει επιτόπιες αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, κάνοντας χρήση της ψηφιακής εφαρμογής «Digispect». Τα μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) εργάζονται με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας καταγραφής ζημιών και τη δρομολόγηση των απαραίτητων μέτρων στήριξης, ώστε οι πληττόμενοι να λάβουν το συντομότερο δυνατό τις προβλεπόμενες βοηθητικές ενισχύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

