Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής - Επιχειρούν και εναέρια - Ήχησε το 112

Με μήνυμα 112 η πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.

Με μήνυμα 112 η πυροσβεστική καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Χαλκιδική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark