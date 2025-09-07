Φωτιά στη Λαγόμανδρα Χαλκιδικής - Επιχειρούν και εναέρια - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής.
Με μήνυμα 112 η πυροσβεστική καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
