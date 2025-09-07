Περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από μαγαζί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το συμβάν σημειώθηκε στον Εύοσμο, όπου άγνωστοι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν έξω από μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο ένας εξ’ αυτών πυροβόλησε στην πόρτα του μαγαζιού για εκφοβισμό.

Στη συνέχεια, οι δράστες έσυραν με τη βία ένα άτομο 20 ετών από το εσωτερικό του καταστήματος σε ένα όχημα. Ο νεαρός, στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: skai.gr

