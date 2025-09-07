Λογαριασμός
Στις παραλίες για τα «τελευταία μπάνια» οι Αθηναίοι - Σύμμαχος οι υψηλές θερμοκρασίες (Βίντεο)

Για κυριακάτικο μπάνιο βγήκαν οι Αθηναίοι σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο

Στις παραλίες ώθησαν τους Αθηναίους οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες. 

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο

Δείτε βίντεο:

