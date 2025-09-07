Στις παραλίες ώθησαν τους Αθηναίους οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, η κίνηση ήταν αισθητά αυξημένη στο παραλιακό μέτωπο, με τους πολίτες να επισκέπτονται παραλίες σε Φάληρο, Άλιμο, Γλυφάδα, καθώς και σε Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Λαγονήσι, Σαρωνίδα και Ανάβυσσο.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

