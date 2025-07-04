Λογαριασμός
Φωτιά στα Χανιά: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο αεροσκάφη 

UPDATE: 11:13
Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Αγριλές, στα Χανιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

Παράλληλα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα:

