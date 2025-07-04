Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Αγριλές, στα Χανιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλές Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2025
Παράλληλα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγριλές της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
