Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στον οικισμό Αγριλές, στα Χανιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και δύο αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγριλές Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 19ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2025

Παράλληλα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγριλές της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025

