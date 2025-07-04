Συνελήφθη χθες και ο τέταρτος νεαρός που φέρεται να εμπλέκεται στον ομαδικό βιασμό της 14χρονης στον Πειραιά.

Πρόκειται για έναν 20χρονο που παρουσιάστηκε αυτοβούλως σε Αστυνομικό Τμήμα. Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τρεις ακόμα νεαροί, ένας 16χρονος και δύο αδέρφια ηλικίας 18 και 17 ετών.

Το περιστατικό που προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης, όταν η 14χρονη συναντήθηκε με τον έναν από τους φερόμενους δράστες, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, και ο οποίος την οδήγησε σε ένα σπίτι.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ακόμα τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να της επιτέθηκαν σεξουαλικά.

Μετά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η ανήλικη έφυγε από το σπίτι και περιπλανιόταν σε άσχημη κατάσταση στην περιοχή του Πειραιά, όπου εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί η 14χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα της συνέβησαν.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

