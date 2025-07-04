Στον κινητήρα του αυτοκινήτου του έκρυβε μία συσκευασία με 110 γραμμάρια κάνναβης ένας 30χρονος, που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

Στην κατοχή του αλλοδαπού συλληφθέντα βρέθηκε επιπλέον ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ που ήταν εμφανώς πλαστό.

Η παραπάνω περίπτωση ήταν μία από τις συνολικά 55 περιπτώσεις συλλήψεων για ναρκωτικά, κατά την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων αστυνομικών Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και 'Αμεσης Δράσης.

Συνολικά κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης και ναρκωτικά χάπια, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

