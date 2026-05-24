Φωτιά στα Καλύβια

Άμεσα περιορίστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16:07 σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θορικού Αττικής, χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας.

Από την πρώτη στιγμή, ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ υπήρχε συνεχής εικόνα της εξέλιξης της φωτιάς μέσω drone.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 62 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 18 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδρομή παρείχαν εθελοντικές ομάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υδροφόρες των Ο.Τ.Α.

Στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας τον κίνδυνο επέκτασης.

Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 25 στρέμματα με ελαιόδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια.

Πηγή: skai.gr

