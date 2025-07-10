Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα δύο πύρινα μέτωπα στον νομό Κιλκίς- το πρώτο στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης και το δεύτερο στον Ευρωπό του δήμου Παιονίας.

Πρόκειται για αγροτοδασικές φωτιές, για την κατάσβεση των οποίων επιχειρούν επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης που βρίσκονταν στο πεδίο όλη τη νύχτα.

Η πυρκαγιά της Δοϊράνης «εισήχθη», χθες το απόγευμα, στο ελληνικό έδαφος από τη Βόρεια Μακεδονία, όπου εκδηλώθηκε τα προηγούμενα 24ωρα σε χωματερή. Μάλιστα, προς στιγμήν ήχησε το 112, ζητώντας από τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καβαλαρίου και Μουριών να απομακρυνθούν προς το Δροσάτο.

Η φωτιά στην περιοχή του Ευρωπού εκδηλώθηκε, χθες το βράδυ, και χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής περιορίστηκε η επέκτασή της.

Στο μεταξύ, μία τρίτη φωτιά ξέσπασε γύρω στα μεσάνυχτα σε χορτολιβαδική έκταση στο Πολύκαστρο Κιλκίς, όπου επιχειρούν χερσαίες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

