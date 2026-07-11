Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για τη μεταφορά ενός 64χρονου ημεδαπού περιπατητή, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του κοντά στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου, λίγο μετά τις 14:00, για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτα), στο όρος Όλυμπος.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 64χρονο περιπατητή, μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος κατέρρευσε σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο. Άλλοι πεζοπόροι τον μετέφεραν στο καταφύγιο, όπου στήθηκε άμεσα επιχείρηση για τη διακομιδή του.

Στόχος είναι η ασφαλής μεταφορά του σε σημείο όπου θα μπορεί να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Πηγή: skai.gr

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