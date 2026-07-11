Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τα μέλη του οποίου διέπρατταν απάτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 8-7-2026, δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 31 και 26 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -2- άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 8-7-2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαραθώνα ενημερώθηκαν για εν εξελίξει διάπραξη τηλεφωνικής απάτης σε βάρος γυναίκας και μετέβησαν στην οικία της, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τους -2- δράστες τη στιγμή που αφαιρούσαν πλήθος κοσμημάτων. Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε. προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση απατών και κλοπών.

Ως προς την μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επέλεγαν τα υποψήφια θύματά τους μέσω τηλεφωνικών καταλόγων και προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με διάφορα προσχήματα όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, τους καθοδηγούσαν είτε να τα τοποθετήσουν σε προκαθορισμένο σημείο εντός της οικίας και να μεταβούν σε διαφορετικό χώρο, είτε να τα εναποθέσουν εκτός της οικίας, αφήνοντας παράλληλα την κεντρική είσοδο ανοιχτή, ώστε οι δράστες να προσεγγίζουν στις οικίες και να αφαιρούν τα αντικείμενα. Για την αποφυγή του εντοπισμού τους χρησιμοποιούσαν μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε στοιχεία άγνωστων ατόμων ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακά» οχήματα, οχήματα ταξί. Σημειώνεται ότι κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, φορώντας καπέλα και χειρουργικές μάσκες. Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -8- περιπτώσεις απατών και κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε χρηματικό ποσό των -130.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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