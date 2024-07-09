Ειδικότερα, το έτος 2023 ο Ναυτικός Τομέας του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ.) επιλήφθηκε σε 997 περιστατικά με 24.702 εμπλεκόμενα άτομα εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας & διάσωσης (SRR) και σε 1.307 περιστατικά εκτός περιοχής FIR, στα οποία ήταν το πρώτο κέντρο που έλαβε το συναγερμό κινδύνου και αφορούσαν 48.107 άτομα.

Το ΕΚΣΕΔ/Ν.Τ. σε βάθος 10ετίας συντονίζει και όπου απαιτείται, διευθύνει, κατά μέσο όρο 1.597 περιστατικά εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SRR) και 627 συμβάντα εκτός SRR, ενώ παρέχει κατά μέσο όρο βοήθεια σε 58.870 άτομα περίπου, ετησίως.

Από τα 2.304 περιστατικά που διαχειρίστηκε το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ., τα οποία αφορούσαν παροχή συνδρομής σε 72.809 άτομα, τα 1.541 περιστατικά (ποσοστό 66,9 %) αφορούσαν 56.785 παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα (ποσοστό 78 %). Επιπρόσθετα, με μέριμνα του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Ν.Τ. παρασχέθηκε συνδρομή σε 85 άτομα τα οποία ασθένησαν ή τραυματίσθηκαν εν πλω, εκ των οποίων τα 12 μεταφέρθηκαν με εναέρια μέσα.

Τέλος, το έτος 2023 το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης/Αεροπορικός Τομέας (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Α.Τ.) είχε συμμετοχή σε 83 περιστατικά πραγματοποιώντας 239 εξόδους με 470,7 ώρες πτήσης συνολικά.

