Ηπειρος: 82 μετασεισμοί μετά τα 5,3 Ρίχτερ

Η μετασεισμική δραστηριότητα στην Ήπειρο συνεχίζεται, μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 82 μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να φτάνει 4,7 Ρίχτερ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι κάτω από 4 Ρίχτερ.

Οι σεισμολόγοι παραμένουν καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι η μετασεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται ομαλά έως τώρα. Παράλληλα, προτείνουν προσεκτική παρακολούθηση του φαινομένου τις επόμενες ημέρες για τυχόν μεταβολές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.