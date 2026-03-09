Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνολικά 5 πτήσεις από την Κύπρο έφθασαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Πέντε πτήσεις από Κύπρο προσγειώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης, μεταφέροντας φοιτητές και εργαζόμενους λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Συνολικά πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφθασαν σήμερα στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην Κύπρο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα ήρθαν στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" δύο πτήσεις από την Πάφο και οι τρεις από τη Λάρνακα.

Η προγραμματισμένη για σήμερα πτήση από το Τελ Αβίβ ακυρώθηκε.

Αύριο Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να γίνουν τακτικές πτήσεις από την Κύπρο προς τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

