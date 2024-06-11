Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00 σε διαμέρισμα επί της οδού Ψαρών στο Χαλάνδρι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν έναν ηλικιωμένο άνδρα από τον πρώτο όροφο και μία γυναίκα από τον δεύτερο όροφο. Τα δύο άτομα που φέρουν εγκαύματα παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο #πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ψαρών στο Χαλάνδρι Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

