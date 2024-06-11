Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι - Στο νοσοκομείο δύο άτομα με εγκαύματα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν έναν ηλικιωμένο άνδρα από τον πρώτο όροφο και μία γυναίκα από τον δεύτερο όροφο

Πυρκαγιά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00 σε διαμέρισμα επί της οδού Ψαρών στο Χαλάνδρι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν έναν ηλικιωμένο άνδρα από τον πρώτο όροφο και μία γυναίκα από τον δεύτερο όροφο. Τα δύο άτομα που φέρουν εγκαύματα παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

