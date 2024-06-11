Δύο αεροσκάφη Canadair CL-415, αποστέλλει η χώρα μας στην Κύπρο, ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα των κυπριακών αρχών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Πάφου. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «από την πρώτη στιγμή της ενεργοποίησης του αιτήματος, με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, η Ελλάδα έθεσε στη διάθεση του Μηχανισμού τα δύο αεροσκάφη».

Στη συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο που πλήττεται από καταστροφικές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου αναφέρεται σε ανάρτησή του στο "X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας τονίζοντας ότι «ενωμένοι θα παλέψουμε για να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές και να προστατέψουμε ζωές, περιουσίες και δάση».

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας στην ανάρτησή του επισημαίνει: «Με δύο αεροσκάφη Canadair CL-415 η Πολιτική Προστασία της χώρας μας συνδράμει την Κύπρο που πλήττεται από καταστροφικές πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου. Η κλιματική κρίση δοκιμάζει σκληρά όλο τον πλανήτη και ακόμα περισσότερο τις μεσογειακές χώρες. Ενωμένοι θα παλέψουμε για να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές καταστροφές και να προστατέψουμε ζωές, περιουσίες και δάση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

