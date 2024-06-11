Οριοθετήθηκε πριν λίγα λεπτά η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Σπάρτη.

Οι φλόγες καίνε λίγο πιο έξω από την πόλη, στην περιοχή Μενελάια, κοντά σε καταυλισμό Ρομά, όπου δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι και με τον υδράργυρο να «αγγίζει» τους 40 βαθμούς.

Ο δήμαρχος Μιχάλης Βακαλόπουλος με την Πολιτική Προστασία βρέθηκαν στον τόπο της φωτιάς και με εντολή τους οι οικογένειες των Ρομά απομακρύνθηκαν, για να μην κινδυνεύσουν.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ παράλληλα συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Σπάρτη Λακωνίας. Επιχειρούν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 11, 2024

Πηγή: skai.gr

