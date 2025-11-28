Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι - Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο γυναικών

Στον απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων γυναικών προχώρησαν πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στο Περιστέρι.

Ειδικότερα, η φωτιά ξέσπασε στις 12:20 περίπου μετά τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Οίτης.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, τη μία από τον τέταρτο και την άλλη και τον πέμπτο όροφο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται.

Εν τω μεταξύ, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη 01:15 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε αστικό λεωφορείο στα Άνω Λιόσια. Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.