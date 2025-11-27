Συναγερμός στον Κεραμεικό: Άνδρας έπεσε από 4ο όροφο σε σκεπή

Σε σκεπή πρώτου ορόφου έπεσε ένας άνδρας από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα στην περιοχή του Κεραμεικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 34χρονο ο οποίος διαμένει στο σημείο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από το μπαλκόνι και κατέληξε σε σκεπή στον πρώτο όροφο. Καθώς δεν ήταν προσβάσιμο το σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική που με τη χρήση ειδικού γερανοφόρου οχήματος έφτασε στον άνθρωπο. Λίγα λεπτά αργότερα τον απεγκλώβισαν και τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να τραυματίστηκε στα κάτω άκρα.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες με τρία οχήματα, μοτοσικλετιστής διασώστης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και αστυνομικοί που διέκοψαν την κυκλοφορία και λαμβάνουν καταθέσεις για το συμβάν.

Πηγή: skai.gr

