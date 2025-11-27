«Το παιδί μου έφυγε χαρούμενο. Το είδα. Κούκλος ήτανε. Κούκλος τον είδα. Έτσι θα τον θυμάμαι». Αυτό δήλωσε ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, Μάνος Γαλυφιανάκης, λίγη ώρα αφότου επέστρεψε στο σπίτι του στο Τυμπάκι, με τη σορό του γιου του, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη Ρόδο.

Ο γιος του είχε φτάσει στη Ρόδο γεμάτος ζωντάνια. Τον συνόδεψε στην αρχή, μιας καριέρας που ονειρευόταν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και σήμερα… ο ίδιος πατέρας επέστρεψε από Ρόδο, όχι για να δει τον γιο του να προχωρά, αλλά για να συνοδέψει τη σορό του.

Εμφανώς συντετριμμένος ο κ. Γαλυφιανάκης μίλησε για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε μαζί με τον γιο του στη Ρόδο, μία μέρα πριν την άσκηση που θα μετατρεπόταν σε τραγωδία. «Πριν φύγω, είχε σχολάσει 2.30, βλέπω του ανοίγω γιατί ήμουν στο σπίτι. Με το χαμόγελο. Ένα χαμόγελο στα χείλη. Μου λέει μπαμπά, θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες. Του λέω θα ρίξεις και εσύ; Μου λέει σιγά μη χάσω το πανηγύρι. Ήταν τρελαμένος πολύ χαρούμενος».

Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο ίδιος δήλωσε πως το μυαλό του «τρέχει» συνεχώς και στον 39χρονο επιλοχία που έχει τραυματιστεί βαρύτατα και δίνει μάχη για τη ζωή του στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε. «Σκέφτομαι και το παλικάρι το άλλο που είμαι στο νοσοκομείο. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδί. Έχει δύο παιδιά, συμπάσχω μαζί τους».

Το πρωί στη Ρόδο, θέλησε να αφήσει λίγα λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο γιος του. Τα πρωτόκολλα όμως είναι αυστηρά αφού οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και δεν του επετράπη. «Πολεμούσα να αφήσω ένα λουλούδι, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι περίεργη», είπε.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες συνεχίζονται με τον κ. Γαλυφιανάκη να γνωρίζει πως τα πορίσματα για τα αίτια της τραγωδίας θα χρειαστούν χρόνο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει την αλήθεια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «χάθηκε» το παιδί του. «Αυτό που θέλω να πω, κυρίως στους πολιτικούς, και δεν θέλω αυτό να το εκμεταλλευτούν πράσινοι κόκκινοι κίτρινοι ροζ. Η πολιτική ηγεσία να κοιτάξει, καλά τα αεροπλάνα, οι φρεγάτες, τα υποβρύχια, αλλά αυτά όλα τα χειρίζονται άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Να κοιτάξουν πρώτα τους ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα».

Δίπλα του νιώθει όλη τη χώρα και από αυτό αντλεί δύναμη. «Ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση, όχι μόνο από το Τυμπάκι και την Κρήτη. Έχω μηνύματα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.

Τέλος, ευχαρίστησε τον στρατηγό και τον διοικητή της μονάδας στη Ρόδο, που όπως είπε ήταν δίπλα του από την πρώτη στιγμή.

Στο Τυμπάκι, στο σπίτι του 19χρονου, η σιωπή είναι βαριά. Κανείς δεν κουνιέται, ο χρόνος που το φέρετρο φτάνει στο σπίτι της οικογένειας, μοιάζει να έχει παγώσει. Κανείς δεν βρίσκει λόγια.

Η σορός του 19χρονου τυλιγμένη με τη γαλανόλευκη έφτασε στην Κρήτη με πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, στην Αεροπορική Βάση Ηρακλείου και με πομπή οδηγήθηκε στη γενέτειρα του Ραφαήλ.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι προσγειώθηκε το C130 από τη Ρόδο μεταφέροντας, τη σορό του 19χρονου.

Το Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει τις έρευνες. Κάθε λεπτομέρεια, κάθε μαρτυρία, κάθε στοιχείο θα εξεταστεί για να δοθούν απαντήσεις. Στον αγώνα για τη ζωή βρίσκεται και ο 39χρονος επιλοχίας που ήταν δίπλα του τη στιγμή της έκρηξης. Παλεύει, έχοντας ήδη χάσει το χέρι του, αλλά οι γιατροί δίνουν ελπίδα ότι θα σταθεί ξανά όρθιος.

«Ο αδελφός μου είναι 20 χρόνια στην Υπηρεσία. Είναι έμπειρος. Ήταν πολύ καλός στη δουλειά του, ήταν έμπειρος, τώρα το τι και πώς…Δεν το γνωρίζω. Όταν γίνει καλά, ο Θεός να δώσει να γίνει καλά, θα μας πει ο ίδιος. Είμαστε αισιόδοξοι, όλη η οικογένεια, είμαστε μαζί του, όλος ο κόσμος», ανέφερε ο αδελφός του τραυματία επιλοχία.

Η κηδεία του Ραφαήλ θα τελεστεί την Παρασκευή. Το Τυμπάκι θα αποχαιρετήσει τον 19χρονο στρατιώτη του, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου.

Πηγή: skai.gr

