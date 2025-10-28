Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας έξω από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που είχε πάρει φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης.

Επιπλέον, 2 άνδρες 70 και 90 ετών εκδήλωσαν οξέα αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού και στο σημείο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, πυροσβέστης υπέστη εγκαύματα και έλαβε πρώτες βοήθειες από τους Διασώστες και την Ιατρό του ΕΚΑΒ.

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 όχημα ταχείας ανταπόκρισης μικρού όγκου και συνολικά 5 Διασώστες και 1 Ιατρός ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται πως η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο,

Σήμερα 28/10/2025 Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πυρκαγιάς σε οικεία στην οδό Λαγκαδά, με θύμα μια 70χρονη γυναίκα και δύο άνδρες 70 και 90 ετών με οξέα αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή… pic.twitter.com/pPsVni0rpo — Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) October 28, 2025

Πηγή: skai.gr

