Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

Επιπλέον, 2 άνδρες 70 και 90 ετών εκδήλωσαν οξέα αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού - Στο σημείο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη

Κατέληξε η 70χρονη που είχε βρεθεί αναίσθητη στις σκάλες πολυκατοικίας έξω από διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που είχε πάρει φωτιά σε περιοχή της Νεάπολης.

Επιπλέον, 2 άνδρες 70 και 90 ετών εκδήλωσαν οξέα αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού και στο σημείο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, πυροσβέστης υπέστη εγκαύματα και έλαβε πρώτες βοήθειες από τους Διασώστες και την Ιατρό του ΕΚΑΒ. 

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 όχημα ταχείας ανταπόκρισης μικρού όγκου και συνολικά 5 Διασώστες και 1 Ιατρός ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται πως η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Θεσσαλονίκη διαμέρισμα
