Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε πολυκατοικία στον δήμο Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε γύρω στις 13.20 για φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, κοντά στη συμβολή των οδών Μίκη Θεοδωράκη και Αγίου Γεωργίου.
Την ώρα της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της στον χώρο του κλιμακοστάσιου, σε υπερκείμενο όροφο, εκτός του διαμερίσματος που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
Σύμφωνα με το voria.gr, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να έχει αναφερθεί ο εντοπισμός κάποιου ατόμου στο διαμέρισμα.
Οι ένοικοι της πολυκατοικίας εξήλθαν με ασφάλεια, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ βρέθηκαν στο σημείο για παροχή πρώτων βοηθειών.
