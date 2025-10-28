Γλυφάδα: Άνδρας επιτέθηκε με πέτρα σε 70χρονη - Έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Ένα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (24/10) στη Γλυφάδα, με θύμα μία 70χρονη γυναίκα, όταν ένας 38χρονος της επιτέθηκε με πέτρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ και συνέλαβαν τον δράστη. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στη Μαρίνα Γλυφάδας, με το θύμα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος φέρεται στο παρελθόν να έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

