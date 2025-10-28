Στα δικαστήρια Χανίων έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης ο 23χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 53χρονου κατά η διάρκεια πανηγυριού στο Έλος Κισσάμου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο νεαρός, ο οποίος παραδόθηκε χθες στις αρχές, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό η ΕΛΑΣ νωρίτερα σήμερα, το πυροβόλο όπλο 22 χιλιοστών με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή του 52χρονου στο Έλος Κισάμου ο 23χρονος δράστης, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές σε χωράφι στο Ελαφονήσι.

Οι μακροχρόνιες διαφορές

Μακροχρόνιες διαφορές είχε ο 23χρονος και το 53χρονο θύμα. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Θεοδόση Πάνου ο 23χρονος είπε στους αστυνομικούς, ότι κατά τη διάρκεια του πανηγυριού πλησίασε την παρέα του 53χρονου. Οι δυο τους λέγανε διάφορα μέχρι που ο 53χρονος έκανε μια απότομη κίνηση με αποτέλεσμα ο 23χρονος να φοβηθεί και έτσι τράβηξε το όπλο πυροβολώντας τον 53χρονο τρεις φορές.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί και πριν από λίγες ημέρες. Ο 23χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα και ο 53χρονος το αυτοκίνητο. Τότε ο 53χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς προσπαθώντας να πετάξει τον 53χρονο από τη μηχανή.

Τόσο ο δράστης όσο και το θύμα είχαν ποινικό παρελθόν. Το θύμα, μάλιστα, ήταν γνωστό με δύο προσωνύμια ως «Πάσσαρης» ή ο «Ελ Πάσο». Τα προσωνύμια δόθηκαν στον 53χρονο λόγω του βίαιου χαρακτήρα του 23χρονου. Ο 53χρονος είχε απασχολήσει για κατοχή όπλων και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες ενώ ο 23χρονος είχε απασχολήσει για κατοχή όπλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη χθες (27.10.2025) το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 23χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού απογευματινές ώρες της 26.10.2025 σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης σε έρευνα που έγινε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.