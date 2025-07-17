Σάλος έχει προκληθεί από τις κατηγορίες για τραμπουκισμό 13 μικρών αθλητών στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μίνι Παίδων στο πόλο, το οποίο πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου.

Όπως καταγγέλλεται από την ομάδα των Χανίων και του Παναθηναϊκού, γονείς της τοπικής ομάδας τραμπούκισαν παιδιά 13 ετών κατά τη διάρκεια του αγώνα, με υβριστικά συνθήματα και χειρονομίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Πολίτη Χίου, ο γγ του δήμου, έκανε απαράδεκτες αναρτήσεις, φθάνοντας μέχρι του σημείου να λέει, «να πάνε στον πάτο» οι 13χρονοι αθλητές της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Σε άλλη ανάρτησή του, πόζαρε με παιδιά της ομάδας του Ολυμπιακού, ενώ νωρίτερα αναφερόμενος στα παιδάκια του Παναθηναϊκού έγραφε: «Λαγέ όπου σε βρω θα σε πονώ», παραφράζοντας γνωστό οπαδικό σχόλιο.

Ο ίδιος μάλιστα, υπό το βάρος των αντιδράσεων, αναγκάστηκε να σβήσει σχόλια ενώ ο ένας μετά τον άλλον, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού Μαλαφή, ζητούν την αποπομπή του.



