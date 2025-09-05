Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι Αρκαδίας - Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική - ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι Αρκαδίας.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
 

TAGS: Φωτιά Αρκαδία
