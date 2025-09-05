Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι Αρκαδίας.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.



Πηγή: skai.gr

