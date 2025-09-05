Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει φέτος το 11ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδου από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου 2025 με θέμα «Κίνδυνοι της Θαλάσσιας Αποστολής, υπό νέα οπτική γωνία».

Το επικείμενο Συνέδριο αποτελεί τη συνέχεια μιας διεθνώς αναγνωρισμένης επιστημονικής παράδοσης 33 ετών που γεννήθηκε το 1992 και αναδεικνύει τον ιδιαίτερο δεσμό του Πειραιά και των Πειραιωτών με τη θάλασσα, τον χαρακτήρα της πόλης ως ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου και τη σημαντική και δυναμική κοινότητα των δικηγόρων του ναυτικού δικαίου στον Πειραιά. Έκτοτε, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει το Ναυτικό Συνέδριο ανά τρία χρόνια, ενθαρρύνοντας τη συνάντηση και τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα υψηλού θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος, μεταξύ ακαδημαϊκών εξειδικευμένων στο ναυτικό δίκαιο, δικαστών, δικηγόρων, παραγόντων του ναυτιλιακού χώρου, δημόσιων λειτουργών και εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο.

Η θεματική του Συνεδρίου «Κίνδυνοι της Θαλάσσιας Αποστολής, υπό νέα οπτική γωνία» θα δομηθεί συστηματικά σε πέντε επιμέρους ενότητες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, τόσο κλασικών όσο και σύγχρονων, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική ναυτιλία, τον εθνικό και διεθνή νομοθέτη, τους διεθνείς οργανισμούς και τους επαγγελματίες του κλάδου, τόσο από ρυθμιστική όσο και από πρακτική διάσταση.

Στις επιμέρους ενότητες του συνεδρίου θα εξεταστούν ο ρόλος των παράκτιων κρατών και των κρατών σημαίας τόσο στην παραγωγή νέων κινδύνων όσο και στην αντιμετώπισή τους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, δυσχερή ζητήματα από τη σύγκρουση, τη θαλάσσια αρωγή και την αβαρία στην ουσιαστική και ασφαλιστική τους διάσταση, η αστική και ποινική ευθύνη από ναυάγιο και η ανακύκλωση πλοίων, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το ανθρώπινο δυναμικό, η αειφόρος ναυτιλία και οι νεότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση.

Θα συμμετέχουν ως ομιλητές και συντονιστές πάνω από 40 διακεκριμένοι εκπρόσωποι όλων των ενδιαφερόμενων κλάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με φυσική παρουσία, ώστε να εξασφαλιστεί, αφενός, ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και, αφετέρου, ο διαδραστικός επιστημονικός διάλογος και η επαγγελματική συναναστροφή. Οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτό με υβριδικό τρόπο, είτε με φυσική παρουσία στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου είτε εξ αποστάσεως.

Προς διευκόλυνση της γνωριμίας με τους εισηγητές και τη θεματική του Συνεδρίου έχει δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα στον ιστότοπο: https://imlc2025piraeus.gr/, στην οποία μπορεί κανείς να αντλήσει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και να δηλώσει συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Συνεδρίου.





