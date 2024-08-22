Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη και θύματα δύο αστυνομικούς σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Μενιδίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:30 χθες το βράδυ.

Το ΙΧ συγκρούστηκε με περιπολικό της Ομάδας ΔΙΑΣ στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Μπόσδα.

Στη συνέχεια ο οδηγός του ΙΧ ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε από το σημείο, όμως μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Κωνσταντινουπόλεως και συνελήφθη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για 18χρονο που δεν είχε άδεια οδήγησης.

Κατά τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

