Τρεις πυροσβέστες δασοκομάντος τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης στη Ρόδο κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Μονόλιθο. Σύμφωνα με πληροφορίες του SKAI.gr ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δύσβατο σημείο, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε μετά από πτώση σε βράχια. Και για τους δύο πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροσβέστες δεν αντιμετωπίζουν σοβαρό τραυματισμό, τους παρέλαβαν διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ο ένας πυροσβέστης έχει χτυπήσει στη μέση του και θα παραμείνει για παρακολούθηση στην ορθοπεδική κλινική και οι άλλοι δύο αποχώρησαν από το νοσοκομείο χωρίς να έχουν σοβαρό πρόβλημα.

Όλα τα μέτωπα και οι εστίες της φωτιάς είναι πλέον υπό έλεγχο, ωστόσο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστών και εθελοντών παραμένουν στην περιοχή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Ο φόβος όλων είναι οι καιρικές συνθήκες και η ένταση των ανέμων που θα επικρατήσουν το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, για αυτό και στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές ομάδες και εθελοντές. Στόχος είναι να μην φτάσει η φωτιά στο δάσος της Κυμισάλας.

Πηγή: skai.gr

