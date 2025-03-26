Λογαριασμός
Νέοι έλεγχοι και πρόστιμα 155.400 ευρώ σε οδικές μεταφορές από την Επιθεώρηση Εργασίας

Σε συνεργασία με την Τροχαία ελέγχθηκαν 396 οχήματα και διαπιστώθηκαν 116 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Τροχαία

Πρόστιμα συνολικού ύψους 155.400 ευρώ επέβαλε η Επιθεώρηση Εργασίας, έπειτα από πρόσφατους ελέγχους σε οδικές μεταφορές.

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν, σε συνεργασία με την Τροχαία, 396 οχήματα και διαπιστώθηκαν 116 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Μεταξύ αυτών διαπιστώθηκε και η απασχόληση 11 αδήλωτων οδηγών.

Όπως τονίζεται, οι παραβάσεις αφορούν σε αδήλωτη εργασία, μη επίδειξη βιβλίου δρομολογίων, μη εφοδιασμό και φύλαξη βιβλίου δρομολογίων, μη χορήγηση κανονικής άδειας, μη εφοδιασμό με απόσπασμα πίνακα προσωπικού, χρονικά όρια εργασίας (μη καταχώριση υπερωριακής απασχόλησης στην Εργάνη, μη υποβολή δήλωσης οργάνωσης χρόνου εργασίας, παραβίαση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

