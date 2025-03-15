Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και μαστροπεία γυναικών σε Αττική και Κόρινθο

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία και μαστροπεία γυναικών, από χώρες της Λατινικής Αμερικής και της ανατολικής Ευρώπης, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους και την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025, σε περιοχές της Αττικής και της Κορίνθου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -3- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, καθώς και -3- ακόμη άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, μαστροπεία, πλαστογραφία, παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή καθώς και για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης σχετικά με τις υποχρεώσεις εργοδοτών και την κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων και της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο προδικαστικής έρευνας, μετά τη χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών, αστυνομικής επιτήρησης, αναζητήσεων και την εξέταση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ανέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, επιχειρησιακά δομημένης και με διαρκή εγκληματική δράση, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2022.

Τα μέλη της εν λόγω οργάνωσης, για να πετύχουν τον σκοπό τους, προέβαιναν στη στρατολόγηση, μεταφορά και προώθηση στη χώρα μας αλλοδαπών γυναικών, οι οποίες βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους σε -4- οίκους ανοχής στην Αττική και -2- στην Κόρινθο, καθώς και την προαγωγή τους στην πορνεία, για την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), διακριβώθηκε ότι:

το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, είχε την εποπτεία των οίκων ανοχής, διατηρώντας ωστόσο απόσταση από τη λειτουργία τους, την οποία είχε αναθέσει σε άλλο μέλος,

το δεύτερο μέλος ήταν επιφορτισμένο με τη γενικότερη λειτουργία, διαχείριση και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των οίκων ανοχής και διαμερισμάτων, τη στρατολόγηση γυναικών, την κατάρτιση του προγράμματος αλλά και την παραλαβή μεγάλου μέρους των εσόδων και

το τρίτο μέλος της οργάνωσης συμμετείχε στη λειτουργία και εκμετάλλευση των οίκων ανοχής που βρίσκονταν στο Νομό Κορινθίας.

Η συμβολή του δεύτερου μέλους της οργάνωσης ήταν καθοριστική για τη λειτουργία της, καθώς παρουσιαζόταν στα υποψήφια θύματα με ψευδώνυμο, υποσχόμενος νόμιμη απασχόληση στη Χώρα μας, ενώ στη συνέχεια αναλάμβανε τα αεροπορικά έξοδα, δημιουργώντας έναν δεσμό χρέους, που έπρεπε να αποπληρωθεί.

Έτσι, τα θύματα, τα οποία αρχικά διέμεναν σε διάφορα διαμερίσματα σε Καλλιθέα, Νέο Κόσμο και Εξάρχεια, διοχετεύονταν στους οίκους ανοχής, όπου εκδίδονταν για να αποπληρώσουν το παραπάνω χρέος.

Μάλιστα, με σκοπό τη νομιμοφανή λειτουργία των «επιχειρήσεων», τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, προχωρούσαν στην κατάρτιση πλαστών βεβαιώσεων ασκήσεως επαγγέλματος εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και πλαστών βιβλιαρίων υγείας, ενώ ανά τακτά διαστήματα καταχωρούσαν εικονικές κλινικές εξετάσεις, με πλαστές υπογραφές και σφραγίδες ιατρού δερματολόγου – αφροδισιολόγου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-23.610- ευρώ,

-2- αυτοκίνητα,

ψηφιακά πειστήρια (κινητά, υπολογιστές, κάμερες και καταγραφικά μηχανήματα),

πλήθος πλαστών βεβαιώσεων ασκήσεως επαγγέλματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων και -5- πλαστά ατομικά βιβλιάρια υγείας και

πλήθος εγγράφων (ιδιόχειρες σημειώσεις αναφορικά με τη λειτουργία των οίκων ανοχής και ονόματα αλλοδαπών γυναικών, φορολογικά έγγραφα, φωτογραφίες γυναικών, ταυτότητες, λογαριασμοί κ.α.).

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης, σε συνεργασία με τις εξειδικευμένες Μ.Κ.Ο. «OUR RESCUE» και «Α21», παρασχέθηκε αρωγή και προστασία σε -13- γυναίκες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

