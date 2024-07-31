Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Πισσώνας στο δήμο Πεσσαπίων στην Εύβοια σε χορτολιβαδική έκταση με το κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς να έχει μετακινηθεί πλέον κοντά στο χωριό Αφράτι. Εκεί σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, με τη συνδρομή της Δασικής Υπηρεσίας και τη βοήθεια μηχανημάτων έργου κυρίως βόρεια του οικισμού.

Επιπλέον, νέο πύρινο μέτωπο ξεκίνησε, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, πάνω από το Αφράτι στο βουνό και κινείται απειλητικά προς το χωριό Καμάρι. Εκεί υπάρχει πυκνό δάσος αναγεννημένο. Οι δυνάμεις δημιουργούν επίσης ζώνες πριν το χωριό Καμάρι αλλά και πριν το χωριό Πούρνος.

Στις 17:30, ήχησε μήνυμα από το 112 ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Καμάρι, Καλύβια και Άγιο Γεώργιο Αρμά να μετακινηθούν προς Χαλκίδα.

Λίγο πριν τις 16:30 ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή Αφράτι ζητώντας τους να εκκενώσουν προς το Βασιλικό.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Δυρφίων - Μεσσαπίων, Γεώργιος Ψαθάς είπε ότι η πυρκαγιά είναι πολύ δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η φωτιά μαίνεται περίπου 3 χλμ από το χωριό ωστόσο δεν απειλείται ο οικισμός προς το παρόν. Επιπλέον, υποστήριξε πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες πριν το χωριό.

Η Πυροσβεστική δίνει μάχη για να περιορίσει το πύρινο μέτωπο το οποίο κατευθύνεται προς Ερέτρια.

Διπλή ζώνη πριν το χωριό Αφράτι

«Η κατάσταση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα σοβαρή» δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός. «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε τις φλόγες όταν φτάσουν αυτές σε κατοικημένη περιοχή. Όλες οι δυνάμεις συγκεντρώνονται γύρω από το χωριό Αφράτι. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα. Ελπίδα μας είναι να αλλάξουν οι άνεμοι» προσθέτει ο περιφερειάρχης.

Οι πολίτες της περιοχής με ό,τι μέσο μπορούν, ιδιαίτερα με τρακτέρ αλλά κι άλλα χωματουργικά μηχανήματα προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να σταματήσουν την επέλαση της φωτιάς.

Τα πυροσβεστικά έχουν δημιουργήσει διπλή ζώνη πριν το χωριό και περιμένουν το μέτωπο ενώ βαριά χωματουργικά μηχανήματα που μεταφέρθηκαν ανοίγουν ζώνες προστασίας για να προλάβουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή υπάρχουν πυκνοί καπνοί και έχει δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Από την πυρκαγιά καπνοί έχουν καλύψει την Χαλκίδα. Η δήμαρχος Χαλκίδας Έλενα Βάκα, μετά την εντολή για την εκκένωση στο χωριό Αφράτι, ζήτησε την ενίσχυση των δυνάμεων με περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα και εκφράζει φόβους πως το μέτωπο της φωτιάς που είναι πολύ μεγάλο αν ξεφύγει είναι πιθανό να κινηθεί προς το Δήμο Ερέτριας.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 145 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντο, και 43 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δύο ελικόπτερα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στην Ανάληψη Ηλείας σε δασική έκταση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάληψη Ηλείας .Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 16 #οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2024

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε μετά τα μεσάνυχτα στο Αχλαδοχώρι Σερρών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για φωτιά στον Όρβηλο από τις 18 Ιουλίου, η οποία επεκτάθηκε και αναζωπυρώθηκε σε περιοχές του Αχλαδοχωρίου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρίψεις νερού και από αέρος. Ειδικότερα επί τόπου επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 17 οχήματα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη τα ξημερώματα στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά στο Πευκοδάσος Κιλκίς

Διαδοχικά 3 πυρκαγιές ξέσπασαν στον δήμο Παιονίας Κιλκίς σε λιγότερο από μία ώρα και με απόσταση 2 χλμ μεταξύ τους , ανέφερε σε ανάρτησή του χθες βράδυ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας

Μέσα στη νύχτα, σε λιγότερο από μία ώρα και με απόσταση 1,5-2 χλμ μεταξύ τους, ξέσπασαν διαδοχικά στον δήμο Παιονίας Κιλκίς 3 #πυρκαγιές.



Η σοβαρότερη είναι στο Πευκοδάσος όπου επιχειρούν 16 οχήματα, 50 #πυροσβέστες και μια ομάδα δασοκομάντος της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Η ΕΛΑΣ και το… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 30, 2024

Στην Εύβοια μεταβαίνει ο Κικίλιας

Στην Εύβοια μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες σήμερα. Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί συντονιστική σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, υπό τον υπουργό, με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργείων, των ΟΤΑ και εκπροσώπων όλων των σωμάτων ασφαλείας.

Στο μεταξύ, περαιτέρω ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην Εύβοια. Συγκεκριμένα στο σημείο έχουν μεταβεί 183 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένων και Μολδαβών πυροσβεστών που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών) με 8 ομάδες δασοκομάντος και 52 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών.



Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 19 εναέρια μέσα (11αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα) εκ των οποίων 2 ελικόπτερα για συντονισμό. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά που ξεκίνησε από τον Πισσώνα κατευθύνεται νοτιοανατολικά του οικισμού Αφράτι. Τοπική αυτοδιοίκηση και Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν επίσης με μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων. Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.