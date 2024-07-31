Κοινωνικός τουρισμός

Αναρτημένοι είναι από σήμερα, Τετάρτη, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για Συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) 2024-2025 της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, το οποίο ξεκινάει την 01.08.2024 και ολοκληρώνεται την 31.07.2025, ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ και αφορά 25.000 επιταγές.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο. Κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα οι πάροχοι ενεργοποιούν τις επιταγές τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων, κατόπιν απευθείας συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω και Σάμου, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης - Αγ. Άννας της ΠΕ Ευβοίας, καθώς και στις ΠΕ Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, με αντίστοιχη επιδότηση κατά 20% και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (από 15.12.2024 έως 14.01.2025) και του Πάσχα (από 11.04.2025 έως 27.04.2025). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Εκτός από τη διαμονή σε καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων-ωφελουμένων ανέρχεται σε 25%, ενώ για ΑμεΑ τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

