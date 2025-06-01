Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αργολίδα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ  

UPDATE: 19:53
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Αργολίδας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκε κάτι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά Αργολίδα
