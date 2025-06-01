Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Αργολίδας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκε κάτι.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 1, 2025
