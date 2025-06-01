ΕΛΑΣ: 14 νεκροί και 668 τραυματίες σε 573 τροχαία τον Μάιο στην Αττική

Βαρύς ήταν ο φόρος αίματος από τα τροχαία που σημειώθηκαν στην Αττική και τον Μάιο καθώς 14 άτομα σκοτώθηκαν και 668 τραυματίστηκαν (12 σοβαρά, 656 ελαφρά) σε 573 περιστατικά.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Μάιο του 2025 βεβαιώθηκαν 39.272-παραβάσεις από τις οποίες 1.034 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

1054 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 64 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

3225 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

344 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

566 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

1377 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

4108 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

114 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Το ίδιο χρονικό διάστημα, στην περιοχή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 573 τροχαία ατυχήματα με 682 παθόντες και ειδικότερα:

14 θανατηφόρα με 14 νεκρούς,

9 σοβαρά με 12 σοβαρά τραυματίες,

550 ελαφρά με 656 ελαφρά τραυματίες.

Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Πηγή: skai.gr

