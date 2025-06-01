Την πρόθεση να συγκροτηθεί μία επιτροπή «σοφών» με κύριο θέμα συζήτησης το Εθνικό Απολυτήριο, εξέφρασε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Θέλω να μιλήσω με ανθρώπους της εκπαίδευσης που μπορούν να σταθούν ψύχραιμα πάνω σε αυτό το θέμα, εμπεριστατωμένα, μελετώντας τις βέλτιστες πρακτικές, που όμως είναι υλοποιήσιμες στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής».

Σε κάθε περίπτωση, η υπουργός τόνισε ότι «στόχος είναι να μετριάσουμε όλο αυτό το πολυετές άγχος για τους νέους, που οδηγεί τελικά σε ένα μοναδικό τρίωρο εξέτασης για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια».

Επιπλέον, η υπουργός ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του 2025, θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο να δοθεί «μεγαλύτερη αυτονομία», όπως είπε, στα σχολεία και να ρυθμιστούν θέματα διοίκησης τους.

Ακόμη, η υπουργός επανέλαβε την πρόθεσή της για την αναβάθμιση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. «Να το κάνουμε έναν Οργανισμό πιο ευέλικτο, με περισσότερο κόσμο, με ενίσχυση ενδεχομένως των οικονομικών του. Η εξωστρέφειά του είναι ήδη δεδομένη» σημείωσε η κ. Ζαχαράκη.

Τέλος, επανέλαβε τη θέση της ότι η αξιολόγηση θα εφαρμοστεί, ωστόσο σημείωσε ότι έχει ζητήσει προτάσεις, ώστε από το 2026 «να δούμε ποιο είναι το σχήμα που θα μας βοηθήσει να πάμε στην επόμενη μέρα της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

