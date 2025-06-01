Σοβαρά τραυματισμένος διασώθηκε από πυροσβέστες ένας Ουαλός τουρίστας, στο Σιδάρι στην Κέρκυρα, ο οποίος έπεσε από ύψος σε βράχια μέσα στη θάλασσα, στην ακτή Canal d' Αmour, στις 12 το μεσημέρι.

Ο 35χρονος, ο οποίος κάνει διακοπές στην Κέρκυρα με την σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, λίγο έλειψε να πνιγεί, σύμφωνα με μαρτυρίες τουριστών. Στάθηκε τυχερός γιατί κοντά στο σημείο της πτώσης βρίσκονταν κάποιοι λουόμενοι με ένα φουσκωτό πλαστικό βαρκάκι και τον μετέφεραν σε μια άκρη πάνω στα βράχια.

Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε η Πυροσβεστική και ξεκίνησε άμεσα η επιχείρηση διάσωσης.

Οι πυροσβέστες τον μετέφεραν από ένα μονοπάτι στο ασθενοφόρο και από εκεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.