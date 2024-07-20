Οριοθετήθηκε η φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταμόρφωση του δήμου Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας.

Στους κατοίκους εστάλη προειδοποιητικό 112 προκειμένου να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταμόρφωση του δήμου Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.