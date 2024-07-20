Λογαριασμός
Ορειοθετήθηκε η φωτιά στην Μεταμόρφωση Μεσσηνίας

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και εναέρια μέσα

UPDATE: 11:17
Φωτιά στη Μεσσηνία

Οριοθετήθηκε η φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεταμόρφωση του δήμου Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας.

Στους κατοίκους εστάλη προειδοποιητικό 112 προκειμένου να παραμείνουν σε εγρήγορση. 

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

