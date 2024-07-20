Γεγονότα



1936: Γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία. Η προθιέρια Κούλα Πράτσικα ανάβει τη δάδα του πρώτου λαμπαδηδρόμου Κώστα Κονδύλη. Η φλόγα θα φτάσει στο Βερολίνο 11 μέρες αργότερα, από 3.840 λαμπαδηδρόμους.

1944: Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι πρωταίτιοι -στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, στρατηγός Ρούντολφ Σμουντ, συνταγματάρχης Κλάους Σενκ φον Στάουφενμπεργκ, συνταγματάρχης Μερτζ και υπολοχαγός Βέρνερ φον Χέφεν- είτε αυτοκτονούν, είτε εκτελούνται.

1969: Ο αμερικανός αστροναύτης Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.

1974: Τουρκικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κύπρο. Γενική επιστράτευση κηρύσσεται στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο.

2007: Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας (Eurofighter). Απευθυνόμενη προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, λέει: «Θα τονίσω, για άλλη μια φορά, το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 4%. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο!»

2016: Συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό Δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.

Γεννήσεις

356 π.Χ. : Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. (Θαν. 10/6/323 π.Χ.)



1776: Τόμας Μπρους, 7ος κόμης του Έλγιν, σκωτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. (Θαν. 14/11/1841)

1785: Μαχμούτ Β’, Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (1808-1839). (Θαν. 1/7/1839)

Θάνατοι



1937: Γκουλιέλμο Μαρκόνι, ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. (Γεν. 25/4/1874)

1973: Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, κινεζικής καταγωγής αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. (Γεν. 27/11/1940)

1989: Γιάννης Τσαρούχης, Έλληνας ζωγράφος. (Γεν. 31/12/1909)

Πηγή: skai.gr

