Φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Το κτίσμα βρίσκεται στην οδό Ιάσονος, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ιάσονος στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. July 20, 2024

Πηγή: skai.gr

