Φωτιά σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας

Στην  οδό Ιάσωνος 

Φωτιά ξέσπασε το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Το κτίσμα βρίσκεται στην οδό Ιάσονος, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. 

Πηγή: skai.gr

